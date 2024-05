Rio Grande do Sul registra cinco mortos devido aos fortes temporais

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), informou, nesta terça-feira (30) que cinco pessoas perderam a vida e outras 18 estão desaparecidas devido às intensas chuvas que atingiram o estado. Dois óbitos foram registrados no município de Paverama, em que uma das vítimas era um homem de 69 anos que tentava atravessar, de carro, uma área alagada e o veículo teria sido arrastado pela força da correnteza. Outras morte foram registradas em Pântano Grande, Santa Maria e Encantado. O mau tempo afetou 77 municípios gaúchos, resultando em seis feridos e quase cem pessoas evacuadas de suas residências. A situação continua sendo monitorada pelas autoridades locais.

Leite também noticiou que pediu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) envie, imediatamente, todo apoio aéreo possível para o Estado, que enfrenta fortes temporais desde segunda-feira (29). O governador informou que população de diferentes municípios está em situação de emergência pelas chuvas intensas, que devem permanecer pelo menos até início da noite de quinta-feira, 2. Cerca de 30 minutos depois, o presidente afirmou já ter conversado, por telefone, com Leite e que colocou o governo federal à disposição do Estado. “Falei com os ministérios da Integração, da Defesa e com o ministro Paulo Pimenta e, no que for necessário, governo federal irá se somar aos esforços do governo estadual e prefeituras para atravessarmos e superarmos mais esse momento difícil, reflexos das mudanças climáticas que afetam o planeta”, disse Lula.

Conversei por telefone com o governador gaúcho, @EduardoLeite_, e coloquei o governo federal à disposição do Rio Grande do Sul que novamente sofre com as fortes chuvas. Falei com os ministérios da Integração, da Defesa e com o ministro @Pimenta13Br e, no que for necessário,… — Lula (@LulaOficial) April 30, 2024

Nesta terça, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de grande perigo para o RS e litoral sul de Santa Catarina. O comunicado indica a ocorrência de acumulados de chuvas superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Além disso, há também grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em cidades com essas áreas de risco