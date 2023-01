Homem morre após perder direção de carro, bater em poste e ser ejetado

O caso ocorreu na QNN 19 de Ceilândia na noite desta segunda-feira (30/1) 30/01/2023 23:52, atualizado 30/01/2023 23:53

CBMDF/Divulgação

Um homem de 36 anos morreu nesta segunda-feira (30/1) após perder o controle do carro que dirigia. O caso ocorreu na QNN 19 de Ceilândia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem perdeu o controle da direção, saltou o meio fio, bateu em um poste de iluminação e com um outro veículo que estava estacionado.

Com o impacto, o motorista foi ejetado do automóvel e morreu na hora.

Veja imagens do acidente

cbmdf morte 2

CBMDF/Divulgação

cbmdf morte 1

CBMDF/Divulgação

