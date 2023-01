Saiba por que não divulgaremos nomes dos pipocas confirmados no BBB23

Muitas das mensagens que chegam aos olhos desta coluna começam com “acho que vocês nunca vão ler isso”. Caro leitor, nós lemos, nós vemos e, se você bem adivinhou, apuramos o que vocês nos mandam. O BBB23 se aproxima e este espaço recebeu uma enxurrada de nomes de possíveis participantes do Pipoca.

Assim como no passado, nós já sabemos quem são alguns desses anônimos que irão para o reality show e se tornarão conhecidos. O que você pode ter estranhado é por que não divulgamos suas identidades até o momento, algo que vamos responder agora.

O motivo é simples: desclassificação. A coluna LeoDias decidiu preservar os nomes dos pipocas que estarão na casa mais vigiada do Brasil pois eles correm o risco de serem retirados do elenco antes mesmo do jogo começar, uma “punição” já aplicada no passado.

Em 2022, por exemplo, este espaço descobriu que a influenciadora Larissa Tomásia integraria o grupo, logo na estreia do programa. Assim que noticiamos a informação, ela foi retirada, mas foi acionada para estar na Casa de Vidro, que se iniciou no meio do programa.



É fato que a coluna noticia e acerta vários nomes do reality show; e não estamos falando apenas dos camarotes, afinal o outro participante da dinâmica de 2022, Gustavo Marsengo, também foi descoberto por este espaço. Mesmo assim, neste ano, vamos nos ater a apenas desejar sorte aos participantes e esperar pelo início do BBB.

