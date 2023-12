Rodrigo Pacheco negocia com o governo medidas contra seca no norte de Minas Gerais

Presidente do Senado propõe fornecimento de milho, caminhões-pipa e ajuda emergencial

Edilson Rodrigues/Agência Senado

Rodrigo Pacheco, do PSD, é senador por Minas Gerais



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tomará medidas junto ao governo federal para solicitar ações de combate à seca na região norte de Minas Gerais. O objetivo é garantir o fornecimento de milho para o gado, disponibilizar caminhões-pipa, oferecer ajuda emergencial às famílias necessitadas e implementar um plano de recuperação financeira para os produtores locais. Além disso, Pacheco está empenhado em negociar a renegociação da dívida de Minas Gerais com a União, propondo a redução de parte dos débitos e a prorrogação do prazo para pagamento. A Advocacia-Geral da União já se posicionou favoravelmente à extensão do prazo.