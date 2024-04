Ronaldo anuncia venda da SAF do Cruzeiro: “Dever cumprido”

É oficial. O Cruzeiro é o primeiro time do Brasil a ter sua SAF revendida para outro proprietário. Em entrevista coletiva, na noite desta segunda-feira (29/4), o ex-jogador Ronaldo Nazário anunciou a venda das ações para o empresário Pedro Lourenço.

“Uma mistura de sentimentos bate em mim hoje, mas principalmente o sentimento de dever cumprido”, disse Ronaldo.

“Inevitável não lembrar dois anos e quatro meses atrás quando eu irresponsavelmente assumi esse grande desafio que oi comprar a SAF do Cruzeiro. De lá para cá enfrentamos muitos desafios, a grande maioria vencemos, erramos, tropeçamos no meio do caminho, mas hoje posso dizer que entrego o Cruzeiro para as mãos do Pedrinho com a sensação de tranquilidade e de dever cumprido, uma vez que a situação do Cruzeiro era muito precária”, emendou o agora ex-cartola da Raposa.

“Acho que chegou o momento. O momento é esse. Nós fizemos muito, e o máximo que podíamos, pelo Cruzeiro”, finalizou.

Novo proprietário da SAF do clube mineiro, Pedro Lourenço agradeceu ao antecessor. “O que o Ronaldo fez pelo Cruzeiro, com a equipe dele… eu sempre estive com eles nesses dois anos e meio, e aprendi a gostar dele. É uma pessoa séria, um cara maravilhoso, e espero que nossa amizade continue. Agradecer pelo que fez pelo Cruzeiro. Você ver tudo que está montado é motivo de muito orgulho para mim. Espero que Deus nos dê sabedoria para continuar esse trabalho bem feito”, afirmou.

Gabriel Lima, novo CEO da SAF do Cruzeiro, e Alexandre Mattos, novo diretor de futebol, também participaram da coletiva.

O valor da transação é de R$ 600 milhões por 90% das ações da SAF. E, conforme apuração da Itatiaia, os R$ 100 milhões aportados por Pedro em 2023 serão convertidos em 20% das ações. O empresário deve pagar mais R$ 150 milhões ainda em 2024. O R$ 350 milhões restantes serão liquidados num período de 10 anos.