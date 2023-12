Saiba como apostar na Mega da Virada e concorrer à bolada de R$ 570 milhões

No último dia do ano, o Brasil tem a chance de celebrar um novo milionário ou até mesmo um grupo de sortudos. O sorteio da Mega da Virada 2023 vai distribuir um prêmio inédito de R$ 570 milhões. A boa notícia é que é possível tentar a sorte sem sair de casa, através da modalidade de aposta online. Os clientes da Caixa Econômica Federal podem realizar apostas simples por um custo de R$ 5,00. Já aqueles que não possuem conta no banco têm a opção online de apostas disponível, porém o valor mínimo para participação é de R$ 30,00. Para quem não quer escolher números específicos, o site oferece a opção de “surpresinhas”, que inclui seis jogos pelo valor de R$ 30,00. Nessa modalidade, o sistema escolhe aleatoriamente os números, mas, antes de confirmar a aposta, é possível visualizar as dezenas selecionadas. Além disso, o portal também permite que o participante escolha seus próprios números. É importante ressaltar que há um limite diário para as apostas, fixado em R$ 531,00.

Para participar, basta acessar o site Loterias Caixa (loteriasonline.caixa.gov.br) e clicar na seção “Todos os produtos”. Em seguida, escolha os números desejados na seção “Preencha sua aposta”. Caso prefira, é possível optar pela “Surpresinha”, onde o sistema selecionará números aleatórios para a aposta. Ao concluir, clique em “Colocar no carrinho”. Após realizar apostas no valor mínimo de R$ 30, clique no botão “Ir para pagamento” e faça o login com sua Conta Caixa, inserindo CPF e senha. Por fim, marque a caixa de seleção e clique no botão “Aceitar Termos de Uso”. O aplicativo “Loterias Caixa” segue a mesma lógica, porém é necessário baixá-lo na Play Store ou no App Store. O pagamento das apostas é realizado com cartão de crédito. Além disso, também é possível apostar online na Mega da Virada através do internet banking da Caixa. Para isso, basta escolher o concurso desejado e indicar a quantidade de números a serem apostados, variando de seis a nove.

No caso da aposta online, o valor mínimo é de R$ 30, e o pagamento pode ser feito via cartão de crédito. Os correntistas da Caixa também têm a opção de apostar através do Internet Banking. Diferentemente das apostas convencionais da Mega-Sena, que podem ser feitas até 19h do dia do sorteio, as apostas para a Mega da Virada devem ser realizadas até as 17h do último dia do ano, neste domingo, 31 de dezembro. Caso não haja vencedores com os seis números na Mega da Virada, o prêmio não acumula. Nesse caso, a premiação será dividida entre os ganhadores que acertarem cinco números e, posteriormente, entre aqueles que acertarem quatro números. Se não houver ganhadores nem na quadra, aí, sim, os valores acumulam para o próximo concurso.