Saiba como funcionam próteses do paratleta Vinicius Rodrigues, do BBB

Vinícius Rodrigues foi parar entre os assuntos mais comentados do BBB24 durante a primeira prova do líder da edição. A utilização de suas próteses durante a dinâmica causou uma certa confusão no público, uma vez que o atleta teve que retirar a prótese para a prova. Contudo, o uso de próteses adequadas depende da situação em que o utilizador se encontra ou sua necessidade no dia a dia.

Exemplo disso é sua atuação como atleta paralímpico. Para as provas das quais participa, assim como no BBB24, ele usa as próteses adequadas para garantir índices de campeão, seja um joelho, pé ou lâmina adequada para os treinos ou corridas.

Prótese para ambiente aquático Um dos temas mais comentados nas redes sociais foi o fato de o paratleta retirar a prótese para passar pelo circuito. De acordo com o diretor de academy na América Latina da Ottobock, Thomas Pfleghar, empresa que produz os equipamentos utilizados pelo brother, isso acontece porque, naquela situação, a prótese que ele utilizava é parcialmente resistente a água, podendo ficar em contato com água por até 30 minutos.

“Naquele momento, Vinícius utilizava um joelho C-Leg, um equipamento eletrônico com microprocessador. Caso ele entrasse na gosma verde, poderia danificar o aparelho. Ele opta por retirar o componente por ser eletrônico e ter padrões programados de funcionamento, o que poderia diminuir a velocidade do competidor”, explica.

Durante a madrugada, com o auxílio da produção do BBB24, o paratleta conseguiu trocar o equipamento por outro 100% impermeável, o que facilitou seu desempenho. Trata-se da prótese de joelho Dynion, que pode ser usado no chuveiro, na água do mar ou em piscinas, por exemplo. O joelho ainda conta com uma trava manual, que fornece suporte para o usuário poder permanecer em áreas úmidas ou ficar de pé por um período prolongado, algo que foi necessário para Vinícius resistir por cerca de dez horas na prova do líder.

Além dessas próteses, Vinícius levou para o BBB24 um terceiro joelho: o 3S80 Sports, combinado com a lâmina de corrida 1E91, que utiliza em suas competições e é ideal para situações de corrida. Também levou o pé Taleo Side Flex, que oferece uma adaptabilidade às superfícies irregulares e inclinações.

Isso permite, por exemplo, um movimento para frente mais controlado se comparado com outros produtos semelhantes. Outro componente é o pé Triton, usado para atividades mais intensas, como a rotina de Vinícius como paratleta, o que pode favorecê-lo em exercícios de grande impacto.

