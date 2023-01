Saiba como o Flamengo pode bater recorde de faturamento em 2023

Como já publicamos aqui na coluna, o Flamengo figura no top 20 dos clubes de maior faturamento no futebol mundial. É o único não europeu nessa lista dos mais endinheirados.

Pois, ao que tudo indica, o Mengão vai faturar ainda mais na temporada de 2023. Como se não bastassem os múltiplos contratos de publicidade que o clube detém, há um dado que pode pressupor um faturamento ainda maior este ano.

Pois agora sabemos que a transferência de João Gomes faz Flamengo quase dobrar meta de vendas em 2023. O clube planejava arrecadar R$ 61,4 milhões até o fim do ano com vendas de jogadores. Entretanto, só no primeiro mês, Flamengo já conseguiu R$ 115 milhões com Thuler, Ramon e João Gomes.

Mas é preciso destacar também que, ao mesmo tempo em que fatura mais de R$ 1 bilhão por ano, o Flamengo também tem uma folha de pagamento bastante elevada.

Para que se tenha uma ideia, seis jogadores do Rubro-Negro recebem mais de R$ 1 milhão por mês. Jogadores como Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gerson e Everton Cebolinha estão nessa lista de super-salários.

Os patrocínios do Mengão

Para a temporada 2023, o Flamengo contará com nove patrocinadores. No total, só com contratos referentes a patrocínios na camisa rubro-negra, o clube terá uma receita de 180 milhões de reais.

Adidas R$ 69 milhõesBRB: R$ 32 milhõesPixBet: R$ 24 milhõesMERCADOLIVRE: R$ 20 milhõesSIL: R$ 12 milhõesCARD: R$ 8 milhõesABC: R$ 6 milhõesTIM: R$ 5 milhõesLUVIX: R$ 4 milhões

