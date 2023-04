Saiba como o surfista Gabriel Medina trocou o Timão pelo Fluminense

Como o Metrópoles destacou nesta sexta-feira (28/4), Gabriel Medina ganhou o Mundial de surfe, mostrando todo o seu talento na final da etapa de Margaret River, na Austrália, para superar o americano Griffin Colapinto por 17,50 a 12,27. O brasileiro não vencia uma etapa desde setembro de 2021.

O que pouca gente percebeu é que – após essa grande conquista de Medina – descobriu-se que o surfista brasileiro, considerado “corintiano roxo”, mudou de time, agora torce também pelo Fluminense, que atravessa boa fase, sob o comando de Fernando Diniz.

Nesse vídeo postado no Instagram, em meio à comemoração de Medina, na Austrália, alguém que aparentemente é muito próximo do surfista, revelou:

“Agora que está morando no Rio de Janeiro, ele virou Fluminense…”

Medina olhou para trás e comentou rapidamente: “Meio a meio, meio a meio”, como se estivesse reconhecendo que o tricolor carioca é a sua nova paixão.

