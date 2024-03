Saiba o que abre e o que fecha em São Paulo na Sexta-feira Santa

São Paulo — Alguns serviços terão o horário de funcionamento alterados na cidade de São Paulo nesta sexta-feira (29/3). A Sexta-feira Santa é feriado nacional. Para o fim de semana prolongado, a prefeitura da cidade de São Paulo divulgou o que abre o que fecha na capital paulista. Todas as 32 subprefeituras estarão fechadas.

Saúde Para aqueles que quiserem aproveitar o feriado para doar sangue, a Fundação Pró-Sangue abrirá algumas unidades para receber os doadores. Os estoques de sangue estão em situação preocupante, segundo a fundação. Estarão abertas as unidades do Posto Clínicas e do Posto Osasco, ambos das 8h às 16h.

As Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas vão funcionar normalmente nesta sexta-feira, inclusive para prosseguir com vacinações. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), os Pronto-socorros (PSs) e os Hospitais Dia, também manterão seus atendimentos durante o feriado. Veja o que estará aberto neste feriado:

• Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) – das 7h às 22h;

• AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas – das 7h às 22h;

• Hospitais Municipais (HMs);

• Hospitais Dia (HDs) 12h e 24h;

• Prontos-socorros Municipais (PSMs);

• Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

• Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV

• Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

• Laboratório de Análises Toxicológicas (LAT);

• Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

• Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Os hospitais veterinários estarão fechados durante a Sexta-Feira Santa e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) III e a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) funcionarão apenas para demandas internas.

Burocracias Os bancos também não realizarão atendimento presencial durante a data. Seguindo a resolução do Conselho Monetário Nacional, que não considera sábados, domingos e feriados como dias úteis para realização de operações bancárias, os estabelecimentos trabalharão “somente pix, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, normalmente”, afirmou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Procon e Correios também informaram que não realizarão atendimento presencial nos feriados mas que terão funcionamento normal no sábado (30/3).

Transporte No transporte, o rodízio de veículos está suspenso nesta sexta-feira. Além disso, a Avenida Paulista e Rua da Liberdade, duas das principais vias da cidade, estarão abertas aos pedestres das 9h às 16h.

Na mobilidade pública, o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes funcionarão na Sexta-feira Santa das 6h às 22h. Os terminais Amaral Gurgel, Casa Verde e Guarapiranga estão fechados para obras. Os postos Jabaquara, Santana e o Posto Central da SPTrans abrirão somente na segunda-feira (1°/4), nos horários de funcionamento normais.

Esporte Para os esportistas de plantão, os centros esportivos da cidade de São Paulo estarão fechados, com exceção do Ceret, pista de skate do Chuvisco e o Centro de Esportes Radicais. Os parques da cidade permanecerão abertos com base nos horários normais.

Cultura O Centro Cultural de São Paulo terá o teatro e o cinema abertos durante todos os dias do feriado, porém as bibliotecas do local estarão fechadas. A Oficina de Modelo Vivo “A Arte do Corpo Inspirador”, com Lucilene Moreira, também estará suspensa na Sexta-Feira Santa.

Ainda na cultura, aqueles que estiverem na cidade de São Paulo nesta sexta-feira poderão frequentar lugares como:

Beco do Pinto – aberto todos os dias, das 9h às 17h

Capela do Morumbi – aberta todos os dias, das 9h às 17h

Casa de Cultura Campo Limpo – aberta todos os dias

Casa de Cultura Freguesia Do Ó (Salvador Ligabue) – aberta todos os dias

Casa do Bandeirante – aberta dias 29, 30 e 31, das 9h às 17h

Casa do Modernista – aberta sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 17h

Casa do Sertanista (Casa do Caxingui ) – aberta todos os dias, das 9h às 17h

Casa do Tatuapé – aberta sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 17h

Centro Cultural da Diversidade (Teatro Décio De Almeida Prado) –aberto só nos dias 29 e 30, das 10h às 22h

Centro Cultural da Penha – Teatro Martins Penna aberto no dia 29, das 18h às 22h. No dia 30, aberto das 10h às 22h; em 31 de março, fechado

Centro Cultural de Vila Formosa – aberto nos dias 29 e 30, das 9h às 18h

Centro de Referência da Dança- CRD – aberto na sexta-feira e no sábado, das 14h às 21h

Chácara Lane – aberta todos os dias, das 9h às 17h

Fundação Teatro Municipal/Praça Das Artes – Peça chamada “Ressurreição” às 20h

Polo Cultural e Criativo Vila Itororó (Canteiro Aberto) – aberto todos os dias, das 10h às 19h