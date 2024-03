Saiba qual ingrediente popular eliminar da dieta para viver mais

A longevidade está diretamente relacionada com a genética e os hábitos de vida, como a alimentação. Nesse caso, existe um ingrediente popular “considerado a mãe de todos os males” que deve ser eliminado da dieta se o objetivo é viver mais: o açúcar.

Um estudo da Universidade de Würzburg, na Alemanha, mostrou que o consumo excessivo de açúcar aumenta a inflamação no corpo e promove o desenvolvimento de doenças inflamatórias intestinais autoimunes, como doença de Crohn e colite ulcerosa. Diabetes tipo 1 ou inflamação crônica da tireoide também entram na lista.

Isso acontece porque o excesso de açúcar pode gerar “radicais livres”, substâncias que atacam as células do organismo. Seu consumo também provoca um fenômeno chamado glicação, que consiste na adesão do açúcar às proteínas das células, fazendo com que elas não funcionem bem e, consequentemente, inflamem.

Doenças crônicas estão associadas ao consumo de alimentos processados Vale citar ainda que esse ingrediente prejudica a composição da flora intestinal, aumentando o número de bactérias pró-inflamatórias. Ou seja, o excesso de açúcar pode causar danos às células, o que contribui para respostas inflamatórias que acabam causando doenças e reduzindo a longevidade.

Nem todos os alimentos com açúcar são prejudiciais, como as frutas. No entanto, é aconselhável eliminar da dieta bebidas açucaradas, doces e guloseimas, cereais processados e molhos e temperos industrializados.