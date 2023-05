Saiba qual novela vai substituir Chocolate com Pimenta na Globo

A partir de 24 de julho, uma nova novela irá substituir Chocolate com Pimenta nas tardes da Globo, durante o Vale a Pena Ver de Novo. Segundo o colunista André Romano, do Observatório da TV, a emissora já bateu o martelo e escolheu o folhetim Escrito nas Estrelas para reprisar nas telinhas.

A trama tem autoria de Elizabeth Jhin, com colaboração de Eliane Garcia, Lilian Garcia, Denise Bandeira e Duba Elia e pesquisa de Marilia Garcia, direção de núcleo de Rogério Gomes, direção-geral de Pedro Vasconcelos e direção de Roberta Richard e Fabio Strazzer. Originalmente, a novela foi exibida na faixa das 18h, em 2010.

Em Escrito nas Estrelas, Jayme Matarazzo, Nathalia Dill e Humberto Martins atuam como protagonistas. O folhetim conta a história de Daniel (Jayme Matarazzo) e Viviane (Nathalia Dill), que se conheceram após uma tragédia na comunidade onde ela vivia. Pouco tempo depois, a moça acaba sendo incriminada por um crime cometido por seu pai, mas consegue fugir da polícia, cruzando mais uma vez o caminho de Daniel. Ele promete ajudá-la, mas ambos acabam sofrendo um acidente de carro, que tira a vida de Daniel.

O pai de Daniel, Ricardo Aguillar (Humberto Martins), um renomado médico que é dono de uma clínica de fertilização, fica desolado com a perda do filho e tem a ideia de usar o sêmen congelado do rapaz e achar uma boa mulher para gerar seu neto. A moça escolhida acaba sendo Viviane, que se aproxima muito de Ricardo, e os dois acabam se apaixonando, criando uma difícil situação para os dois.