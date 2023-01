(Foto: Wesley Morau)

Com a proximidade do início do ano letivo nas escolas da rede pública, a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas informa que as matrículas para alunos novatos ocorrerão entre os dias 30 de janeiro e 03 de fevereiro.

O procedimento deverá ser realizado nas próprias unidades escolares de escolha dos responsáveis. Na escola, a família receberá orientações acerca da documentação necessária para efetivação da matrícula.

Painéis solares, merenda de qualidade, creches novas e reformas nas mais de 30 escolas do município. Esses são alguns dos serviços realizados pela gestão atual para o estímulo à educação teixeirense. Clique aqui para saber mais do que foi realizado em 2022.

O post Saiba qual o prazo de matrícula dos alunos novatos nas escolas da rede pública de Teixeira de Freitas apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.