Saiba qual será o salário de Marcelo com a camisa do Fluzão

O lateral Marcelo no Fluminense foi a segunda melhor contratação do futebol brasileiro nesta temporada. A primeira foi Suárez, no Grêmio.

Mas não estamos falando de números, e sim de grandeza, de importância. Luizito Suárez porque ainda teria mercado para jogar numa grande liga europeia, mas preferiu ficar perto de casa, na fronteira com o Uruguai.

Marcelo, porque ainda é um jogador acima da média, que só precisa cuidar da forma física para colocar o time do Fluminense em outro patamar.

E aqui precisamos registrar que ele vem para ganhar menos de um terço do que ganhava no Olympiacos, da Grécia. Lá, segundo informa o jornalista Jorge Nicola, o atleta tinha um salário equivalente a R$ 2,2 milhões, livres de impostos.

É mais ou menos o que ganha Suárez no Grêmio e Dudu, do Palmeiras. Mas Marcelo, cria das Laranjeiras, aceitou voltar “por amor”. Ou quase isso. Aceitou um salário entre R$ 600 e 800 mil reais, e mais royalties que estarão vinculados à venda de produtos ligados ao seu nome.

Foi um baita negócio para os dois.

Diniz e os melhores lateraisCabe aqui uma observação importante sobre a presença de Marcelo, um dos melhores em sua posição na história do futebol brasileiro, que será treinador por Fernando Diniz.

Recorde-se que, em sua passagem pelo São Paulo, Diniz também teve sobo seu comando um outro lateral, no caso Daniel Alves, que está na lista dos melhores do futebol brasileiro em todos os tempos.

Com Diniz, Daniel usava a camisa 10 e era usado mais com meia. Não será surpresa se Marcelo também seja utilizado no meio de campo no Fluminense.

Não sei se é uma boa ideia, mas Diniz tem la as suas convicções.

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!