É vereador de Salvador que dança em vídeo, não ministro da Educação

É falso que seja Camilo Santana, ministro da Educação, o homem que aparece em um vídeo dançando até o chão e arrancando aplausos da plateia. Quem está no palco, na verdade, é Henrique Carballal (PDT), vereador de Salvador. Ele próprio compartilhou as imagens da performance em seu perfil no Instagram, no dia 25 de março.

Conteúdo investigado: Vídeo em que homem aparece rebolando no palco de um auditório e sendo aplaudido pela plateia, com frase “ministro da desucadação” sobreposta às imagens. Em tom de crítica, uma mulher comenta: “Ele postou isso no Instagram dele, gente”. E acrescenta: “Esses são os professores que estão educando a nova geração”.

Onde foi publicado: TikTok.

Conclusão do Comprova: Vídeos nas redes sociais mentem ao dizer ser o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), dançando em palco de evento – os posts, em tom depreciativo, sugerem que um ministro não poderia fazer isso em público. A partir das imagens é fácil reconhecer não se tratar de Santana, que não tem cabelos totalmente brancos, como o homem da gravação.

Quem aparece dançando é Henrique Carballal (PDT), vereador de Salvador que publicou as imagens em seu perfil no Instagram em 25 de março e cujo post viralizou antes de ser usado para depreciar o ministro Santana, como mostrou o Correio Braziliense em reportagem de 6 de abril. No post, Carballal conta ter participado de uma palestra para educadores na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) dentro do projeto Mais Infância, que tem o objetivo de ampliar a capacitação de educadores – ele é professor de História, como mostra sua descrição no Instagram.

Ao Comprova, sua assessoria de imprensa informou que a dança faz parte da iniciativa História Cantada, que usa a dança e o canto “para transmitir o conhecimento de forma lúdica”.

Ao programa Bahia Notícias no Ar, o vereador afirmou ter se reunido com o jurídico para discutir quais providências irá tomar contra quem o atacou.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 11 de abril, o post no TikTok acumulava 943,5 mil visualizações, 42,6 mil compartilhamentos, 26,1 mil curtidas e 9,5 mil comentários.

Como verificamos: Logo ao assistir ao vídeo usado nas peças de desinformação foi possível concluir não se tratar de Camilo Santana por causa das características físicas do homem que aparece dançando. Mas a reportagem ainda precisava descobrir quem aparecia na gravação. Um dos posts verificados mostra o vídeo com chamadas de texto na parte inferior típicas de canais televisivos. Nelas, é possível ler “dancinha” e “evento para capacitação”. A pesquisa por esses termos no Google resultou em publicação do site Brado Jornal, que afirmava se tratar do vereador Carballal.

O que diz o responsável pela publicação: O Comprova enviou uma mensagem privada ao perfil @ednocordeiro no TikTok. Não houve retorno até a publicação desta checagem.

O que podemos aprender com esta verificação: Um sinal que indica se tratar de uma peça de desinformação é a qualidade das imagens. Quando ela for baixa, como neste caso, desconfie. Desinformadores reduzem a qualidade para dificultar a identificação dos elementos do conteúdo, como aconteceu aqui. O vídeo original, postado no Instagram de Carballal, é muito mais definido. Outro indício claro quando analisamos o post no TikTok: há uma caixa de texto colocada sobre o rosto do vereador na maior parte do vídeo, mas, caso se tratasse mesmo do ministro, por que a tentativa de esconder seu rosto? A partir dessa pergunta o leitor já poderia desconfiar.

Um passo importante quando nos deparamos com conteúdos duvidosos é fazer buscas na internet. Mesmo quem não sabe como é o rosto de Camilo Santana poderia concluir rapidamente se tratar de um conteúdo falso após uma simples busca por fotos dele no Google.

No fim de março, o Comprova checou outro vídeo de homens dançando e verificou também não serem ministros de Lula nas imagens.