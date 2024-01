Samba de Caboclo recebe neste domingo (7), Grupo Arruda e Samba da Folha na Feijoada Nota 10

Evento acontece na quadra da Unidos da Tijuca que recentemente completou 92 anos

A primeira Feijoada Nota 10 do ano de 2024, que acontece no próximo domingo, dia 7 de janeiro, a partir das 13h, na quadra da Unidos da Tijuca será um espetáculo de samba, cultura e axé.

Samba de Caboclo que atualmente é o evento mais disputado da cidade que fecha as portas dos eventos por onde passa, recebe o Grupo Arruda e Samba na Folha para um grande encontro que também faz parte das comemorações dos 92 anos da Unidos da Tijuca.

As batidas envolventes dos tambores ecoarão pelo local, enquanto o aroma irresistível da tradicional iguaria brasileira irá se misturar com a energia contagiante do nosso povo na aldeia tijucana.

O povo celebrará a tradição e a alegria, dançando ao som dos nossos ritmos. Será uma festa que transcenderá barreiras, unindo pessoas em uma experiência única de celebração da rica cultura carioca e do nosso samba.

Dia 07 de janeiro, vamos com tudo para fazer da Unidos da Tijuca a nossa aldeia, celebrando nossos ancestrais!

Serviço: Feijoada Nota 10 da Unidos da Tijuca

Samba de Caboclo- Show Completo

Grupo Arruda_ Show Completo

Samba na Folha- Show Completo

Data: 7 de janeiro de 2024.

Horário: 13h

Local: Quadra da Unidos da Tijuca

Endereço: Avenida Francisco Bicalho, 47 – Santo Cristo – RJ

VENDAS ABERTAS

Antecipe seu ingresso!

LINK DE INGRESSOS : https://www.sympla.com.br/evento/samba-de-caboclo-unidos-da-tijuca/2280094?referrer=linktr.ee&share_id=copiarlink

Mais informações: 21 98050-1809- Charles Junior

Classificação: 18 anos (menores apenas com responsável)