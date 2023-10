Sâmia está ‘devastada’ após assassinato de irmão: ‘Exigimos profunda investigação’

A deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) está “devastada” com a notícia do assassinato do irmão, Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, na madrugada desta quinta-feira, 5, em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A informação consta em nota divulgada pela deputada federal Fernanda Melchionna (Psol-RS), amiga da família, a pedido da parlamentar e do também deputado Glauber Braga (Psol-RJ), companheiro de Bomfim. “Sâmia está devastada nesse momento terrível de perda e dor”, afirma. O comunicado também reforça que os indícios do crime apontam que “se trata de uma execução”. “Exigimos imediata e profunda investigação para descobrir as motivações do crime, assim como a identificação e prisão dos executores. Já pedimos ao ministro da Justiça, Flávio Dino, o acompanhamento do caso pela Polícia Federal e estamos formalizando a solicitação com o ministério”, completa a nota assinada por Melchionna, que também agradece em nome do casal as mensagens de solidariedade e apoio.

Como o site da Jovem Pan mostrou, Diego Bomfim e outros três médicos de São Paulo que participariam de um congresso na capital fluminense foram baleados em um quiosque. Eles estavam conversando e consumindo no local quando foram surpreendidos por homens fortemente armados, vestidos de preto, que pararam o carro em frente ao estabelecimento e efetuaram os disparos. Além do irmão de Sâmia, outros dois médicos foram mortos: Marcos Andrade Corsato, de 62 anos, e Perseu Ribeiro Almeida, 33. Daniel Sonnewend Proença, 32, levou mais de três tiros, mas sobreviveu e está no Hospital Municipal Lourenço Jorge. Confira abaixo a nota completa:

“Nota para a imprensa

Hoje acordamos com a notícia estarrecedora do assassinato de Diego Ralf Bomfim, irmão da companheira e deputada federal Sâmia Bomfim, e mais dois médicos que estavam com ele, Marcos de Andrade Consato e Perseu Ribeiro Almeida. Nos solidarizamos com todos os familiares de todas as vítimas desse crime bárbaro.

Queremos agradecer todas as mensagens de solidariedade e apoio, que vieram de todos os lugares. Evidentemente, Sâmia está devastada nesse momento terrível de perda e dor, assim como o seu companheiro Glauber Braga, que a acompanha neste momento.

Pelas imagens divulgadas pela imprensa, tudo indica que se trata de uma execução. Exigimos imediata e profunda investigação para descobrir as motivações do crime, assim como a identificação e prisão dos executores.

Já pedimos ao ministro da Justiça, Flávio Dino, o acompanhamento do caso pela Polícia Federal e estamos formalizando a solicitação com o ministério.

Fernanda Melchionna,

delegada por Sâmia Bomfim e Glauber Braga”