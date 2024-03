Sammy quebra mão e bacia após acidente doméstico

Sammy Sampaio sofreu um acidente doméstico nesta segunda-feira (25/3) e quebrou a bacia e a mão. A informação foi divulgada pelo perfil Lets Gossip, no Instagram, e depois confirmada pela equipe da influenciadora.

“Confirmamos o acidente da Sammy com familiares e pedimos suas orações. Estamos aguardando mais informações desde de manhã. Logo atualizamos melhor vocês. Orem pela nossa irmã Att. Equipe Sammy”, diz o comunicado compartilhado na mesma rede social.

De acordo com a Quem, a ex-esposa de Pyong Lee teria caído de costas de uma altura de um metro enquanto brincava com o filho, Jake, de 4 anos.

Sammy assume namoro dois anos após término com Pyong Lee Sammy Sampaio, ex-esposa de Pyong Lee, assumiu um novo relacionamento nesta quinta-feira (4/1). Com um vídeo romântico e um longo texto no Instagram, a influencer se declarou ao piloto e atleta de corrida Nikolaj Sojka.

“Dentre nossas imperfeições, nós somos perfeitos um para o outro. Mais forte que atração física, é a conexão de propósitos, a conexão de espírito, e a conexão de mentalidade. Decidimos dar mais um passo”, disse Sammy. Veja aqui!

“Um relacionamento com base em uma metodologia de crescimento diário, onde juntos formamos um coração único, em Cristo, blindado das influências do mundo exterior”, completa a influencer no texto.

No vídeo, Sammy mostra o pedido de namoro, feito durante a vira do ano. “Esse post é para todos que nos acompanham! Estamos muito felizes em compartilhar nossa primeira conquista de 2024”, finaliza.

Este é o primeiro relacionamento da influencer desde o fim do casamento com Pyong Lee, pai de seu filho, Jake.