São Paulo tem dia mais quente do ano com 34,7ºC e bate recorde no mês

São Paulo – A cidade de São Paulo atingiu nesse sábado (16/3) a temperatura de 34,7ºC e teve o dia mais quente do ano, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Imnet).

O número, registrado no mirante de Santana, na zona norte, responsável pela medição oficial na capital paulista, também foi o maior registrado em um mês de março desde quando o órgão começou a fazer a medição, em 1943.

Neste domingo (17/3), a máxima registrada no local foi de 34,3ºC, mas esse dado pode ser corrigido à noite, após a verificação derradeira.

calorsp202405

Termômetro marca 35°C na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Termômetro marca 39°C no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo Thomaz Molina/Metrópoles

Mulher se abana com leque na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Mulheres tomam sorvete na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Mulheres se protegem do sol à sombra na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Termômetro marca 35°C na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Vendedor ambulante na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Termômetro marca 34°C na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Vendedor ambulante na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Pedestres caminham pela Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Termômetro marca 34°C na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Grupo de colegas de trabalho toma sorvete na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Termômetro marca 34°C na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Ciclistas pedalam pela Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Termômetro marca 34°C na Avenida Paulista, em São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Segundo o Inmet, esse número iguala as máximas registradas em 8 e 9 de janeiro e também na última quinta-feira (14/3). 34,3ºC também foi a máxima registrada em São Paulo em 1º de março de 2012.

O calor deve seguir forte com a temperatura passando dos 30º todos os dias até sexta-feira (22/3) na capital paulista.

A temperatura do Inmet é considerada a oficial da cidade e difere daquela registrada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), que tem estações espalhadas por toda a capital paulista.