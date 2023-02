São Sebastião decreta ‘estado de atenção’ após alerta de novos temporais; desaparecidos caem para 8

Uma semana após as fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo, equipes continuam neste sábado, 25, as operações de busca e resgate por sobreviventes. Segundo último boletim do Governo do Estado, 57 óbitos foram confirmados na região em decorrência dos temporais, sendo 56 em São Sebastião e um em Ubatuba. No total, já foram identificados e liberados 53 corpos para sepultamento, sendo 19 homens adultos, 17 mulheres adultas e 17 crianças. Há também 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados. De acordo com a Prefeitura de São Sebastião, oito pessoas estão desaparecidas. A região mais afetada foi a Vila do Sahy, onde cerca de 50 casas foram soterradas após deslizamentos de terra e equipes continuam as ações para localizar sobreviventes. A estimativa é que as operações de resgate sejam encerradas neste sábado. “[As ações] se concentram na localização provável desses corpos, e, assim que forem encontros, as buscas se encerrarão”, diz comunicado da administração municipal.

A previsão do tempo para o início deste sábado é de Sol e aumento da temperatura, entre 23°C e 31°C, no litoral norte e também no litoral sul, incluindo São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, Guarujá, Bertioga. No entanto, a combinação de ventos fortes com o corredor de umidade da Amazônia favorecem a formação de nuvens carregadas, com alerta para pancadas de chuva no início da tarde, em níveis moderado a forte. Em publicação nas redes sociais, a Prefeitura de São Sebastião informou que o município entra em estado de atenção devido ao alerta de forte chuva, com previsão de acumulado de cerca de 85 mm, deste sábado à segunda-feira, 27. “Há previsão para pancadas de chuvas, acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo em algumas regiões do Estado de São Paulo. Diante deste cenário, recomenda-se atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois pode haver risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios, ventos e granizo”, diz a Defesa Civil.

Neste sábado, o tráfego para veículos leves e pesados nas rodovias da região de São Sebastião está liberado, segundo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Apenas o trecho do KM 82 da rodovia Mogi Bertioga (SP-098), em Biritiba-Mirim, junto à ponte do Rio Sertãozinho, permanece com interdição total. Na Rio-Santos (SP-055), há pontos de interdição parcial devido a queda de barreira e erosão, mas o tráfego de veículos permanece fluindo. O Governo de São Paulo informa que a viagem ao litoral norte também pode ser feita pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, Rodovia dos Tamoios e Rodovia Oswaldo Cruz. Entretanto, o governo orienta que orienta turistas a não viajarem para as regiões afetadas. O objetivo é evitar sobrecarregar o atendimento em hospitais, o trânsito nas estradas e o abastecimento de água e de alimentos na região. A Polícia Militar também reitera explica que as rodovias da região precisam estar desobstruídas para que veículos de socorro e de resgate possam circular livremente e a administração local de São Sebastião pede “empatia” aos motoristas.

Veja os pontos de interdição parcial:

• Rodovia Rio-Santos (SP-055)

Km 155 – Erosão. Acostamento

Km 189 – Erosão. Acostamento (Praia da Boracéia)

Km 066– queda de barreira. Acostamento (Praia da Fortaleza);

Km 087 – queda de barreira e árvores (Praia da Cocanha); faixa reversível sentido leste

Km 96 – queda de barreira (Praia Massaguaçu); parcial pista leste

Km 116 – queda de barreira (Praia da Cigarra); Acostamento

Km 136 ao 142 – queda de barreira, erosão e árvores (Praia do Guaicá e Toque Toque); Pare e Siga sentido leste

Km 157 ao 162 – queda de barreira (Praia de Maresias); Pare e Siga

Km 164 – queda de barreira (Praia de Boiçucanga); Pare e Siga

Km 174 – queda de barreira (Praia Preta). Comboio.

Km 180 – queda de árvore (Praia Preta); Acostamento

Km 188 ao 189 – erosão (Praia de Boracéia); Acostamento

Km 203 – queda de barreira (Praia Guaratuba). Acostamento

• Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125)

Km 07 – queda de barreira e árvores. (Morro da Pilôa). Faixa reversível sentido norte.

Km 13 – queda de barreira (Horto Florestal). Faixa reversível sentido norte

• Rodovia Mogi Bertioga (SP-098)

Km 87 – Erosão. Interdição parcial

Km 90 ao 91 – queda de barreira. Interdição parcial

• Rodovia Engenheiro Ariovaldo de Almeida Viana (SP-61)

Km 16 – queda de barreira (Praia do Perequê): acostamento