Saúde em Ação: 500 mil exames e consultas foram marcados em 2022

Atendimento no Complexo Regulador de Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)



O Complexo Regulador de Teixeira de Freitas é o equipamento responsável por regular exames e consultas médicas no município, sejam elas de média ou alta complexidade Apenas no ano de 2022, foram realizadas cerca de 500 mil marcações de exames para a realização de atendimentos em diversas unidades de saúde.

O processo de regulação tem início nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, onde os procedimentos são protocolados seguindo um fluxo pré-estabelecido baseado na disponibilidade de vagas. Essa organização permite que os exames sejam marcados e realizados em tempo hábil, resultando em uma significativa redução do tempo de espera nas filas. Adicionalmente, o projeto “Mais Saúde, Menos Fila” desempenha um papel crucial ao avaliar as principais demandas protocoladas para atendê-las por meio de mutirões, assegurando atendimento oportuno.

Dentre os serviços oferecidos pelo Complexo Regulador, destaca-se o programa de tratamento do glaucoma, que ocorre trimestralmente para atender pacientes já diagnosticados com a doença. Durante as consultas, os pacientes recebem colírios específicos e orientações especializadas para o tratamento adequado.

O Tratamento Fora do Domicílio (TFD), por sua vez, proporciona benefícios para os cidadãos que necessitam de atendimento médico especializado de média e alta complexidade indisponíveis em Teixeira de Freitas. Com uma equipe técnica composta por dois assistentes sociais, dois técnicos administrativos e um médico auditor, o programa oferece auxílio em custos de transporte, alimentação e pernoite para pacientes e acompanhantes — em 2022, cerca de 500 teixeirenses foram assistidos pelo TFD.

O Complexo Regulador desempenha um papel fundamental na organização, equidade e eficiência da rede pública de saúde, proporcionando um direcionamento adequado aos pacientes e otimizando o uso dos recursos disponíveis. Seu objetivo primordial é atender às demandas com agilidade, tendo a saúde da população teixeirense como prioridade.

