Alef Kevin revela técnicas usadas por celebridades para se destacarem na mídia

As estratégias de marketing podem elevar o nome de uma pessoa em questão de minutos. Diversas celebridades são adeptas as estratégias para alavancar seus nomes, como Anitta, Virginia Fonseca, Bianca Andrade, Kim Kardashian, entre outras. O especialista, Alef Kevin, listou técnicas que os famosos procuram para estruturar e voltar a ter destaque na mídia.

Segundo Alef Kevin, a influenciadora digital Bianca Andrade, por exemplo, usou em prol de si mesma uma grande estratégia dentro de uma das maiores emissoras de televisão durante sua participação no Big Brother Brasil. “A Bianca Andrade deu uma aula de marketing e branding dentro do BBB, além de seu feed do Instagram ornar com seus looks dentro da casa, trazendo familiarização da TV para a web, ela também mostrou que sua maquiagem é muito boa, pois, mesmo chorando sua base não saia de seu rosto. Quer estratégia mais real do que essa?”, disse ele.

E continuou: “É uma prova social incrível. Além disso, o fato dela ter chorado fez com que ela tivesse a carapuça de ‘vítima’ da história e hoje as pessoas se comovem com o choro e tretas alheias. Não que o choro da influenciadora fosse fake, mas ela chorou, foi vítima e ganhou muito com isso, pois seu nome estourou em todos veículos de comunicação”, exemplificou.

Além de Bianca Andrade, o especialista em marketing digital listou seis exemplos que viralizam qualquer celebridade na internet. “Quer sair nas páginas de fofoca? Arquive todas as fotos do seu feed, deixe tudo literalmente como se o seu perfil tivesse começado naquele momento”, detalhou.

“Combine de dar unfollow em seu parceiro(a), eu tenho certeza que seu perfil terá muitas visitas em menos de 24 horas”, ensinou.

Alef deu mais exemplos. “Troque a cor e o comprimento do cabelo, deixe no ar se a transformação foi uma tintura ou uma lace. Deixe que as pessoas imaginem o que elas quiserem”, explicou. “Apoie um cancelado de algum reality show, mas se prepare para o cancelamento coletivo, mas se o intuito for visibilidade em seu perfil, o caminho é esse,” comentou.

O choro também pode ser um grande aliado. “Se em algum momento se envolver em uma treta, principalmente se for dentro de algum reality show, chore. As pessoas se comovem com choro alheio e em toda briga, alguém tem que ser a vítima”, revelou. “Coloque uma foto de um ícone nada a ver em seu perfil e suma das redes sociais”, concluiu.

“Essas estratégias são estratégias usadas com intuito de atrair milhares de pessoas de uma só vez, como se fosse um ‘efeito manada’, onde todos querem saber o que está acontecendo, o que é, com quem e porquê. A partir do momento que colocamos as pessoas para usarem a imaginação delas com um pequeno estímulo, isso vira notícia, um amigo que envia para outro amigo e do nada vai na foto e deixe sua opinião, ver a notícia em uma página e se depara com opiniões diferente da dela e rebate, na maioria das vezes as celebridades fazem isso estrategicamente”, desmistificou o especialista.