Secretária dos direitos LGBTQIA+ repudia fala de Nikolas Ferreira: “Inadmissível”

A secretária nacional dos direitos das pessoas LGBTQIA+ do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Symmy Larrat, afirmou que a fala do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) reforça preconceitos e a exclusão de pessoas trans.

“A gente não pode aceitar que ninguém use o seu espaço de poder, o seu lugar de poder, de status, para continuar proferindo discursos que têm reforçado a exclusão de pessoas trans do espaço escolar, a exclusão de pessoas trans da família. Sobretudo, um discurso que faz com que o Brasil seja o país que mais mata travestis e transexuais. Isso é inadmissível”, declarou Symmy Larrat em vídeo enviado ao Metrópoles.

A secretária Symmy Larrat explica que pessoas trans se identificam com um determinado gênero e o representam em sua integralidade, não apenas no momento em que colocam uma peruca.

Confira o posicionamento da secretária dos direitos LGBTQIA+:

Relembre o casoNo Dia Internacional da Mulher, nessa quarta-feira (8/3), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) colocou uma peruca e utilizou a tribuna da Câmara dos Deputados para ironizar mulheres trans.

Com a peruca, o deputado disse que “se sente mulher”. “Me sinto mulher, deputada Nicole, e tenho algo muito interessante para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres”, afirmou.

Nikolas Ferreira coloca peruca na tribuna da Câmara para criticar mulheres trans. “Deputada Nicole”.

Deputado eleito por Minas Gerais foi o mais votado do país nas eleições de outubro. pic.twitter.com/JVYTTu634u

Após as falas, deputados federais do PSol, PDT e PSB pediram a cassação de Nikolas Ferreira por suposta fala transfóbica. A representação pede ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), que abra um processo disciplinar no Conselho de Ética na Casa contra o parlamentar de Minas Gerais.