Seis mil policiais vão fazer segurança no Carnaval do Interior

A cidade de Itacaré, no sul da Bahia, foi a escolhida pelo Governo do Estado para o lançamento do Carnaval do Interior. Para abrir os festejos, a cantora Daniela Mercury se apresentou no trio elétrico, na Praça São Miguel.

Cerca de seis mil policiais vão participar do evento esse ano. A previsão é que pelo menos 60 cidades da Bahia façam a festa de Carnaval esse ano, além de Salvador.

A segurança do evento no interior terá reforço de mais 300 câmeras instaladas nos circuitos. Entre os municípios contemplados vão estar Esplanada (14); Itabuna (73); Itacaré (08); Bom Jesus da Lapa (16); Lapão (12); Lauro de Freitas (120); Nova Fátima (10); Prado (08); Porto Seguro (20); Alcobaça (04); e Madre de Deus (34).

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, participou do evento. “Itacaré é uma cidade de grandes belezas e com turismo forte. Assim como vai acontecer nos demais municípios, reforçamos o policiamento e dispomos de tecnologias para que tudo ocorra dentro do planejado, afinal depois de dois anos sem Carnaval, as pessoas estão ansiosas e a expectativa é grande”, disse Werner.

Com o tema ‘Balança o Chão da Praça’, em referência à canção de Moraes Moreira, a folia esse ano homenageia o cantor, que foi o primeiro da história do trio elétrico. O secretário da Cultura, Bruno Monteiro, destacou a interiorização do Carnaval. “Esta ação, neste ano, que é tão especial, neste Carnaval do retorno, da retomada após esses dois anos de pandemia. Saudade dessa festa popular, dessa festa que atrai tanta gente de fora e, também, que mobiliza os baianos e baianas”, avaliou Monteiro

O secretário lembra que Moraes morreu durante a pandemia. “Tem a marca da saudade. E a gente está aqui para fazer uma justa homenagem e levar o nome dele, energia dele — o primeiro cantor de elétrico — para todo o Carnaval da Bahia, com ação integrada de todo o governo para que a festa seja linda, seja incrível e inesquecível”, destacou. .

O governador do estado, Jerônimo Rodrigues, destacou que o governo reserva o maior investimento do Carnaval para a segurança pública. “Estamos nos esforçando muito para ser o melhor Carnaval dos últimos tempos e garantir a segurança dos foliões é, sem dúvida, prioridade”, disse ele.

Além de Itacaré, o governador Jerônimo Rodrigues anunciou investimentos para a folia de mais de 60 cidades, entre as quais estão: Alcobaça, Angical, Barra do Mendes, Belmonte, Bom Jesus da Lapa, Brotas de Macaúbas, Cabeceiras do Paraguaçu, Cândido Sales, Camamu, Caravelas, Correntina, Esplanada, Itabuna, Itacaré, Itiuba, Jussiape, Lapão, Madre de Deus, Lauro de Freitas, Nova Fátima, Palmeiras, Paramirim, Porto Seguro, Prado, Rio do Pires, Santa Bárbara, Tanquinho, Várzea do Poço, Cipó, Paratinga e Itaparica.