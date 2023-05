Sem aceitar rompimento, homem ateia fogo em carro e moto de ex-mulher

Segundo a polícia, o homem teria ateado fogo nos dois veículos da ex-mulher por causa de ciúmes. Os dois estariam em processo de separação 06/05/2023 17:44, atualizado 06/05/2023 17:44

Divulgação

Um homem ateou fogo no carro e na moto da ex-mulher, em Arapiraca, em Alagoas, após não aceitar o término do relacionamento com a antiga companheira.

A mulher foi até a delegacia da cidade para registrar um boletim de ocorrência e acionar os seguros dos veículos. Ela deve prestar depoimento na próxima terça-feira (6/5). O ex-marido também deve ser intimado.

Segundo as investigações, o homem teria ateado fogo nos dois veículos da ex-mulher por causa de ciúmes. Os dois estariam em processo de separação.

Leia a reportagem completa no Gazeta Web, parceiro do Metrópoles.

Mais lidas