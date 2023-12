Suposta lista de participantes do BBB24 viraliza na web; veja os nomes

A estreia do BBB24 se aproxima e, com ela, já começam as especulações sobre os participantes da edição. Neste sábado (23/12), uma suposta lista com os nomes viralizou nas redes sociais. Nela, aparecem nomes que já haviam circulado como Kéfera, Camila Loures e Chico Moedas.

Outros supostos participantes da lista são: Leandro Buenno (cantor), Ricardo Vianna (ator), Flora Matos (cantora), Gustavo Tubarão (influencer), Gabi Melim (cantora), Carol Nakamura (atriz) e Matheus Pires (ex-No Limite).

Suposta lista de participantes do BBB24 Reprodução/X

Boninho dá dicas sobre participantes do BBB24 e agita a web Boninho usou as redes sociais, na última terça-feira (19/12), para dar algumas dicas sobre os futuros participantes do BBB24. Faltando 20 dias para a estreia da nova temporada do reality, o diretor gravou um vídeo mostrando alguns desenhos.

Nas imagens mostradas por Boninho, continuam ilustrações de um avião, um agricultor, um homem com os bolsos vazios, um padeiro, uma mulher com microfone na mão e um vendedor.

“Então! Faltando 20 dias pra nossa estreia, e com tanta fake rolando… Já vi dinâmica da primeira semana, meu querido Caetano no BBB, bora botar mais fogo nesse parquinho”, escreveu ele na legenda.

