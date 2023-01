Semáforos amanhecem desativados no Dique do Tororó após roubo de fios de cobre

Os semáforos da Praça João Mangabeira, localizada na saída do Dique do Tororó, sentido Lapa e Barris, amanheceram desativados nesta quarta-feira (25). Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador, os equipamentos dos semáforos foram vandalizados quando os fios de cobre foram furtados durante a madrugada.

Enquanto os semáforos ficaram inoperantes, a autarquia municipal informou que realizou a canalização e ordenação do trânsito no cruzamento, com o intuito de garantir a segurança dos condutores.

Os semáforos voltaram a funcionar às 9h da manhã, após atuação da equipe da Transalvador. O valor do prejuízo não foi informado.

Só em 2022, a Transalvador gastou mais de R$ 1,6 milhão em reparos de equipamentos semafóricos que foram alvo de vandalismo ou furto em toda a cidade do Salvador. Nesse período, foram mais de 140 ocorrências registradas. O número representa 20,6% de aumento em relação ao que tinha se registrado em 2021, quando o valor gasto para as mesmas intervenções foi de R$ 1,3 milhão.