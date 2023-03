Semop realiza ação de ordenamento do comércio ambulante em Paripe

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Diretoria de Serviços Públicos (Desep), realizou na manhã desta quinta-feira (2) uma ação de orientação e organização dos feirantes que atuam no bairro de Paripe, em Salvador. O objetivo é melhorar a mobilidade da região, ordenando a área que está ocupada por ambulantes, principalmente nas calçadas.

Cerca de 100 comerciantes foram informados sobre a importância de manter suas bancas fora das calçadas e sem avançar na pista, o que prejudica o fluxo de veículos.

A ação contou o apoio da Prefeitura-Bairro do Subúrbio/Ilhas, agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e Polícia Militar. Com as barracas organizadas, os ônibus conseguem parar nos pontos, bem como a população pode transitar pelas calçadas com mais segurança.

“A gente agradece à Prefeitura e aos fiscais, porque Paripe estava precisando de uma ação dessas. É preciso ter alguém para pôr ordem no local. Assim, a gente se sente até mais seguro, além de evitar a bagunça”, declara Fabiana Santos, moradora do bairro, que estava fazendo compras na hora da ação de fiscalização.

Espaço seguro

A Semop mantém equipes presentes para garantir a organização e ordenamento do local. “Sabemos da importância da atividade desses comerciantes para a nossa capital, mas é fundamental que possamos manter o espaço público seguro para todos e que o trabalho possa fluir sem prejudicar a mobilidade de pessoas e veículos”, explicou o secretário da Semop, Luciano Ribeiro.

As ações de ordenamento desenvolvidas pela Semop são baseadas nas normas e decretos municipais, que preveem o uso do espaço público e como este pode ser explorado.