Senado aprova indicação de Paulo Gonet à PGR

O plenário do Senado aprovou, na noite desta quarta-feira, 13, a indicação de Paulo Gonet Branco à Procuradoria-Geral da República (PGR), com 65 votos favoráveis e 11 contrários. Ele vai suceder Augusto Aras no comando do Ministério Público Federal (MPF). Antes da apreciação no plenário, o nome de Gonet já havia recebido o aval de 23 dos 27 integrantes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa – eram necessários ao menos 14 votos a favor. Em 2017, Raquel Dodge foi aprovada com 74 votos favoráveis e uma abstenção, enquanto Augusto Aras teve 68 votos a favor e 10 contrários em sua primeira indicação, em 2019, e 55 favoráveis e 1o contrários em sua recondução, em 2021. Minutos antes, os senadores aprovaram a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal (STF). O senador eleito e ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula teve o apoio de 47 senadores, mesmo número que garantiu a aprovação de André Mendonça, o nome “terrivelmente evangélico” indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro à Suprema Corte. Dino vai ocupar a cadeira vaga desde a aposentadoria compulsória da ex-presidente do tribunal, ministra Rosa Weber. A sabatina conjunta de Dino e Gonet na CCJ durou mais de 10 horas, em uma sessão na qual as principais questões foram destinadas ao indicado para o STF, em razão, sobretudo, do histórico recente de Dino com integrantes da oposição ao governo Lula.

Leia também

Plenário do Senado aprova indicação de Flávio Dino para o STF



Dino evita confrontos em sabatina no Senado e diz que será imparcial no STF