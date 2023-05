Senadores convidam Jean Paul Prates para explicar nova política da Petrobras

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal aprovou nesta terça-feira, 16, convite para que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, compareça à Casa Alta para prestar esclarecimentos sobre a nova política de preços da estatal. A aprovação do requerimento, de autoria do senador Alessandro Vieira (PSDB-SE), acontece após anúncio do fim da política de paridade de importação. “O que buscamos é comunicar adequadamente essa mudança e garantir o funcionamento adequado da empresa. Nenhuma empresa pode funcionar a base de preços excessivos, que arrocham o consumidor, muito menos com preços subdimensionados que destroem a empresa. Então, queremos confirmar que a intenção da Petrobras é funcionar como uma empresa eficiente e qualificada”, diz Vieira. O senador também pontua que, sendo uma empresa estatal e que afeta direta ou indiretamente outros preços da economia brasileira, é de “relevância e interesse público” que Jean Paul Prates detalhe a nova estratégia.

Como o site da Jovem Pan mostrou, a Diretoria Executiva da Petrobras aprovou a estratégia comercial para definição de preços de diesel e gasolina da estatal, em substituição à política de preços de diesel e gasolina comercializados por suas refinarias. Na prática, o “anúncio encerra a subordinação obrigatória ao preço de paridade de importação, mantendo o alinhamento aos preços competitivos por polo de venda, tendo em vista a melhor alternativa acessível aos clientes”, como informou o comunicado emitido pela companhia. “Com essa estratégia comercial, a Petrobras vai ser mais eficiente e competitiva, atuando com mais flexibilidade para disputar mercados com seus concorrentes. Vamos continuar seguindo as referências de mercado, sem abdicar das vantagens competitivas de ser uma empresa com grande capacidade de produção e estrutura de escoamento e transporte em todo o país”, destacou o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.