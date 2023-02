Sergipe x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Vivendo um momento de pressão no Campeonato Baiano, o Vitória muda a chave e foca suas atenções na Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (15), o Leão visita o Sergipe e vai em busca dos primeiros três pontos no torneio regional. O jogo, no estádio Batistão, será válido pela 3ª rodada da competição. Confira informações sobre a partida:

Transmissão:

Sergipe x Vitória terá transmissão ao vivo no canal Nosso Futebol, o PPV da Copa do Nordeste, disponível na SKY, Claro TV e DGO (antigo Directv Go). A partida começa às 19h30.

Prováveis escalações:

Sergipe: Dida, Augusto Potiguar, Alisson, André Penalva e Ian; Diego Aragão, Wescley e Danielzinho; Abner, Igor Bahia e Afonso. Técnico: Rafael Jaques;

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, Marco Antônio e Zeca; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Diego Torres; Gegê, Léo Gamalho e Nicolás Dibble. Técnico: Léo Condé;

Arbitragem:

O árbitro da partida é Léo Simão Holanda, auxiliado por Nailton Júnior de Sousa Oliveira e Anderson da Silva Rodrigues (trio do Ceará);