Setur-BA e Gol sinalizam retomada do voo Buenos Aires-Porto Seguro

A possibilidade de Porto Seguro, na zona turística Costa do Descobrimento, retomar um voo internacional, avançou durante a WTM Latin America, a mais importante feira da indústria de viagens e turismo da América Latina, que acontece no Expo Center Norte, em São Paulo, até esta quarta-feira (5). Em reunião de negócios entre a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), a prefeitura do município do extremo sul baiano e a Gol Linhas Aéreas, foram discutidas as ações para a reabertura do voo direto Buenos Aires-Porto Seguro.

“Já vínhamos conversando com a Gol sobre a grande demanda de turistas argentinos para Porto Seguro e a região do Descobrimento. Agora, estamos perto de conquistar o segundo voo da companhia, da Argentina para a Bahia, já que ela mantém a linha Buenos Aires-Salvador. Esse trabalho de ampliação da malha aérea internacional do estado é uma prioridade da nossa secretaria”, pontuou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

O gerente de Relações Governamentais da Gol, Ciro Camargo, sinalizou a concretização da nova linha. “Espero que isso se materialize, o quanto antes. Se depender de mim, vai acontecer, com certeza. Precisamos somente vencer algumas questões corporativas e institucionais. Esse voo para Porto Seguro vai consolidar a posição da Gol, como a companhia que mais voa para a Bahia”.

“Estamos muito confiantes, que, com essa ajuda do Governo do Estado, tenhamos a confirmação da linha. Será muito importante para Porto Seguro, já que 95% da economia do município depende do turismo. Não é apenas um voo de Buenos Aires, é a geração de emprego e renda na nossa região”, declarou o secretário de Turismo de Porto Seguro, Paulinho Toa Toa.