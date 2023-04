Robin Hood e Família Arqueira anunciam turnê pelo Brasil

Após o imenso sucesso no Youtube, Robin Hood Gamer e a Família Arqueira estão de malas prontas para uma turnê pelo Brasil. Os influenciadores, donos de uma das maiores audiências do Brasil, dão mais um passo na expansão da marca com o lançamento de um show inédito, que vai ser apresentado em mais de 10 capitais brasileiras a partir de 29 de abril, quando estreia em Belém.

Já estão confirmadas também apresentações em Manaus (30 de abril), Curitiba (04 de junho), Belo Horizonte (24 de Junho), São Paulo (1º de julho) e Goiânia (26 de agosto), Rio de Janeiro (12 de outubro), entre outros.

“É um momento muito especial para nossa trajetória. Olhar nos olhos de cada um dos que admiram o meu trabalho vai ser como um presente”, diz Gabriel Neto, o Robin Hood Gamer. Robin e seus irmãos Beto e HeyDavi nasceram em Sorocaba (SP) e começaram cedo suas carreiras no Youtube, para se tornarem alguns dos maiores streamers da plataforma.

Ainda este mês os irmãos participam também de uma tarde de autógrafos em São Paulo para o lançamento do Livrão da Família Arqueira. O evento será em 15 de abril na Drummond Livraria do Conjunto Nacional, a partir das 13h. Em janeiro, o evento de lançamento da linha de material escolar dos youtubers reuniu mais de três mil pessoas na Livraria Pedagógica em Sorocaba.

Todos os produtos com a marca da Família Arqueira como camisetas, o livro e material escolar podem ser encontrados no marketplace da Curta, empresa responsável pelo gerenciamento da carreira dos influenciadores.

“Momentos como o show e os lançamentos são especiais para o Robin e irmãos, para que eles possam conhecer um pouco mais dos fãs e suas famílias. É muito importante que o criador de conteúdo saiba com quem está falando e se aproxime dos pais das crianças ”, afirma Lívia de Paula, responsável pela área de licenciamento na Curta.