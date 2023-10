Sindicato de controladores de tráfego aéreo entram em greve na segunda-feira

Os funcionários da NAV Brasil, estatal que atua no controle do tráfego aéreo no país, aprovaram a realização de uma greve por tempo indeterminado. A paralisação foi confirmada nesta terça-feira, 3, quando 64,52% dos 1.105 votantes optaram pela deflagração da greve a partir do dia 9 de outubro, próxima segunda-feira. Segundo o Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo (SNTPV), responsável por representar a categoria, a paralisação será de uma hora por dia entre os dias 9 e 15 de outubro, no período entre as 7h e 8h. Entre os dias 16 e 21, a paralisação será de duas horas diárias, mantendo a parada na manhã e realizando uma segunda entre as 18h e as 19h. Ainda de acordo com a entidade, “decolagens serão afetadas durante o período da paralisação”, sendo que aviões que estiverem em voo só serão afetados por falta de espaço no pátio, precisando alternar de aeroporto em casos excepcionais. “Sabemos que a malha aérea é muito complexa e interdependente. Assim, os passageiros podem esperar atrasos, cancelamentos por parte das companhias aéreas”, diz o sindicato.

O sindicato alega que a NAV lucrou R$324 milhões em 2022, mas ofereceu reajuste salarial de somente 4,83%, contra 8,5% da inflação acumulada desde o último acordo. “Nos últimos 7 anos são mais de 35% de perdas acumuladas para a inflação, além da diminuição em adicionais trabalhistas e no subsídio do auxílio à saúde”, diz comunicado da entidade. Os principais pedidos dos trabalhadores são recomposição salarial, recuperação mínima da inflação acumulada, melhorias nas condições do auxílio à saúde; adicionais que valorizem adequadamente as carreiras e concursos para todas as áreas administrativas e operacionais. O Sindicato diz que foram mais de 6 meses de negociações, mediações junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e Procuradoria Geral do Trabalho (PGT) e reuniões com autoridades. “Porém a NAV Brasil não apresentou uma contraproposta que pudesse ser aprovada pela categoria. Em todos os esforços empregados pelo o SNTPV sempre destacamos a importância da valorização da nossa categoria e do atendimento da nossa pauta de reivindicações”, dizem os funcionários.