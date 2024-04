Skincare para eles: toda pele precisa de cuidado!

Maquiador da agência de modelos Max Fama, Royce Beenson, ensina a cuidar da pele com poucos passos

A skincare, também conhecida como rotina de cuidados com a pele, é um hábito de beleza e autocuidado que ganhou espaço na última década quebrando barreiras de público. Democrático, acessível e com resultados indiscutíveis, a prática cresce cada dia mais, e dessa vez nem eles ficaram de fora.

Estabelecer uma rotina de skincare masculina é fundamental para manter uma pele saudável e bem nutrida. Alguns benefícios do hábito, são: manter a pele hidratada, controle de oleosidade, prevenção de espinhas e cravos, retardo no surgimento de linhas de expressão e melhora da autoestima, só para citar alguns.

“A pele do homem tende a ser mais oleosa e ter maior propensão a acnes, o que pode ser um fator impeditivo para uma boa autoestima. Então, o público masculino traz essa demanda quando o assunto é cuidado com a pele, relata o maquiador da agência de modelos Max Fama, Royce Beenson. “Hoje em dia, o mercado oferece diversas opções específicas para a pele do homem, o que facilita ainda mais o processo. Manter uma pele saudável, hidratada e com aparência leve e bem cuidada pode ser simples, é um hábito. E nós queremos ajudar na criação desse hábito”, finaliza.

Ao contrário do que muita gente pensa, não é necessário passar horas na frente do espelho para manter a beleza e a saúde da pele. Pequenas ações diárias fazem toda a diferença e a skincare pode ser pensada de forma simples, rápida e personalizada para a sua rotina.

Pensando nisso, preparamos este passo a passo especial em parceria com a agência de modelos Max Fama, de rotina de cuidado com a pele para eles. De forma clara e descomplicada, você pode começar hoje mesmo e transformar a saúde do seu rosto, afinal, se tem uma coisa que nunca sai de moda é se cuidar!

Passo a passo

Lave o rosto com sabonete (com sabonete próprio pro seu tipo de pele);

Aplique um tônico facial ( Que ajuda a regularizar a oleosidade da pele );

Agora chegou a vez do Sérum. Aplique algumas gotas e massageie por todo rosto. ( Sempre tomando cuidado na região dos olhos);

Aplique a Vitamina C ( o produto mais queridinho na rotina de skincare);

Hidratante facial ( o hidratante ideal deve conter um equilíbrio entre ativos emolientes que ajudam a nutrir e reparar a barreira cutânea e ativos umectantes).

Ficha técnica

Modelo: Agência de Modelos Max Fama (@maxfama_oficial)

Fotógrafo: Jorge Garcia (@jorgeluizgarcia_)

Editora de Moda:Paloma Almeida (@_almeidaax_)

Maquiador: Royce Beenson (@roycebeensonbeauty)

Edição: Felipe Melo (@mwtano)

Produção Executiva: Maria Alice (@mariaalice_le)

Coordenador Geral: Felipe Monteiro (@lippe_monteiro)