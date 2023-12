Solidariedade lança pré-candidaturas a prefeitos e vereadores no sudoeste baiano

Foto: Divulgação

Solidariedade realizou o lançamento de pré-candidaturas a prefeitos e vereadores nas cidade de Maiquinique, Itapetinga e Aracatu 11 de dezembro de 2023 | 18:49

O partido Solidariedade realizou o lançamento de pré-candidaturas a prefeitos e vereadores em três cidades do sudoeste baiano, Maiquinique, Itapetinga e Aracatu, no último final de semana. Os lançamentos contaram com a presença do presidente da sigla na Bahia, deputado estadual Luciano Araujo. E em Maiquinique, o deputado Federal Neto Carletto (PP) também esteve presente.

Em Maiquinique, o Solidariedade lançou a pré-candidatura a prefeito do atual presidente da Câmara de Vereadores, Chico Batoré. E Gilberto Reis a vice. No município de Itapetinga, foi lançada a pré-candidatura de Adilson Martins. Além disso, o partido anunciou a nova comissão provisória com lideranças locais. Na cidade de Aracatu, a sigla lançou pré-candidaturas a vereadores.

“Foi um fim de semana bastante produtivo, comprovando que o nosso partido está chegando forte em mais uma região da Bahia. O Solidariedade pretende lançar mais candidaturas próprias em diversos municípios baianos”, disse Luciano Araujo.

Ainda segundo Araujo, nos próximos dias, em Potiraguá, no extremo sul da Bahia, o Solidariedade lançará a pré-candidatura de Cristina a prefeita.

