Sonhos de milhões: baianos revelam como querem gastar grana da Mega da Virada

O aposentado Huber Avilés, de 73 anos, já tem o hábito de fazer apostas na Mega da Virada e passou o costume para a filha, a publicitária Catherine, 32, que agora também fica na expectativa de acertar os seis números premiados. Assim como os dois, diversos baianos estão ansiosos para o sorteio, que acontece às 20h deste sábado (31). Bolão ou individual, o importante é concorrer. Os planos do que fazer com o dinheiro são os mais diversos, tem gente que quer comprar uma casa e um carro, outros desejam só pagar a fatura do cartão de crédito e, claro, não poderia faltar aqueles que têm o sonho de viajar pelo mundo.

Ao contrário da filha, Huber tem o costume de apostar sempre. E não é que ele é sortudo? O aposentado já ganhou diversos prêmios em outros jogos. Catherine, por sua vez, que já gosta de adquirir os gostos do pai, decidiu investir nessa área também. “Ele tem o costume de tomar banho de mar no Porto da Barra, eu aprendi a fazer a mesma coisa. Ele gosta de tomar uma dosezinha de cachaça, eu tomo com ele. E agora eu estou começando nessa ‘carreira’ de fazer uma fézinha, porque vai que a sorte dele é hereditária e eu consigo mudar de vida”, brincou a jovem.

Huber explicou que gosta de arriscar em apostas porque sempre existe a chance de ganhar. Todo ano, desde que a Mega da Virada foi criada, em 2009, o aposentado tenta a sorte de acertar os seis números e começar o próximo ano com milhões na conta. Se conseguir, ele contou que vai dar uma parte do valor para a família: quatro filhos, quatro netos, uma bisneta, dois irmãos e a esposa. “Quero que eles vivam de forma confortável e fiquem bem de vida, principalmente eu, primeiro eu, depois os demais. Eu compraria um apartamento no Porto da Barra e um carro”, detalhou.

Huber Avilés e a filha, Catherine Avilés, no Porto da Barra (Foto: Acervo Pessoal)

Apesar de tentar adquirir o costume do pai de fazer apostas, Catherine Avilés admite que deixou para jogar na Mega da Virada ‘nos 45 do segundo tempo’. O prazo para tentar começar o ano com milhões na conta será encerrado às 17h deste sábado (31) e a publicitária ainda pretende jogar com o namorado antes que seja tarde demais. Segundo ela, os dois comprariam uma casa e um carro com o dinheiro do prêmio, depois ajudariam os pais e viajariam mundo afora. Por último, todo o valor seria colocado em uma conta para render e não falir no futuro.

Já a funcionária pública Denise Lourença, 47, garantiu logo a sua fézinha e, hoje, nem arrisca mais falar a frase “se eu ganhar”, para ela, o correto agora é “quando eu ganhar”: “Eu já sou ganhadora, estou só esperando sair o resultado para ir buscar meu prêmio. A gente tem que atrair o positivo sempre”. Apesar de já ter recebido R$ 25 na Lotofácil, na Mega da Virada a mulher só conseguiu acertar um número.

Denise também relatou que sempre escolhe números aleatórios, mas que existem alguns que ela gosta de repetir todos os anos, geralmente com datas especiais. Quando perguntada sobre o que vai fazer com o prêmio, ela respondeu logo: “Primeiro eu vou ganhar, depois eu vejo o que eu faço”. Mas depois detalhou que pretende ajudar as famílias que sofreram com as enchentes que afetam diversas pessoas no interior da Bahia.

O prêmio estimado para a Mega da Virada 2022 é de R$ 500 milhões e vai ser sorteado no sábado (31), às 20h. As apostas podem ser feitas até as 17h deste dia e um jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Bolão para garantir a Mega da Virada

Quem também já fez planos para o valor da mega foi a autônoma Carina Sena, 27. Ela contou que pretende comprar uma casa de praia e ter condições de proporcionar momentos de lazer para a família. Mas a ideia principal da soteropolitana é parar de passar sufoco com a vida financeira e conseguir viver bem.

“A Mega da Virada é um sonho para muita gente. Já apostei antes, não cheguei perto, mas já acertei uns números. A gente sempre cria expectativa, em qualquer aposta, sempre achamos que a sorte está para a gente e quando não ganhamos a decepção vem”, confessou a autônoma. Carina fez um bolão com a família porque um parente disse que tinha sonhado com os números premiados.

A social media Lara Chávez, 22, decidiu participar de um bolão com um grupo de amigos. São 20 pessoas, cada uma pagou cerca de R$ 18 em uma aposta de nove números. Ela admite que os planos não são muito grandes e que a prioridade é quitar a fatura do cartão de crédito. “Se a gente acertar os seis números ficaria R$ 15 milhões para cada um. Se acertarmos na quinta ficaria cerca de R$ 3.500. Ganhando o valor menor eu vou só quitar minha fatura, mas se conseguir o maior, aí eu vou zerar minhas dívidas com os cartões para a vida”, explicou.

Quando se fala em bolão, o que não falta por aí são colegas de trabalho que se reúnem para tentar a sorte. Esse é o caso de Leonardo Almeida, 21, que é estudante e estagiário em uma agência de comunicação. Ele afirmou que cerca de 20 pessoas da empresa se reuniram e, caso acertem os seis números, vão embolsar R$ 20 milhões cada um. “A primeira coisa que vou fazer é comprar um apartamento e um carro, depois vou investir em renda fixa e em imóveis. Depois disso eu pretendo viajar pelo mundo”, projetou.

É a primeira vez que Leonardo aposta na Mega da Virada e, apesar disso, já sonhou duas vezes que tinha ganhado os milhões, por isso, ele acredita fielmente que o prêmio deste ano está garantido. Com o dinheiro na conta, o estudante também tem o desejo de ter uma ONG de acolhimento de crianças por meio do esporte. “Só não sei se esse valor vai ser suficiente para todas essas coisas, mas espero que sim”, finalizou.

O porta-voz superintendente de rede da Caixa na Bahia, Fares Haum, explicou as diferenças e pontos positivos do bolão e da aposta individual. O jogo começa a partir de R$ 4,50, com uma aposta única de seis dezenas e quanto mais números apostados, maior a probabilidade de ganhar. “Dá para fazer jogo com até 20 números, mas custa mais de R$ 100 mil. Então o bolão vem justamente para dividir esse valor e ter mais chance de ganhar”, pontuou. Apesar disso, ele admitiu que vários brasileiros, na história da Mega da Virada, já levaram o valor mesmo com um único jogo.

Como resgatar o seu prêmio?

Fares Haum afirmou que, para levar os milhões para casa, o ganhador deve apresentar o bilhete premiado até uma agência da Caixa. Esse documento não pode conter avarias ou rasuras que impeçam a verificação da autenticidade. Para as apostas registradas no portal Loterias Caixa, o jogo já está vinculado ao CPF do cadastro do portal, o que garante ao apostador que somente ele poderá solicitar o resgate do prêmio.

Haum destacou que saques acima de R$ 5 mil precisam de uma previsão mínima de 24 horas e nenhuma agência bancária vai ter em seu estoque valores expressivos como o da Mega da Virada. Então, o cliente tem o dinheiro creditado em sua conta e pode fazer o que quiser com o montante, mas, prezando pela segurança, de acordo com o porta-voz da Caixa, não se recomenda que seja retirado todo esse valor em espécie, é melhor movimentar pelo aplicativo do banco.

“Não tem dificuldade para retirar o valor. O ganhador tem 90 dias para resgatar o valor e, caso o apostador não tenha uma conta na Caixa, será aberta uma para que o dinheiro seja transferido para ele. Assim, ele poderá fazer transações através do aplicativo digital do banco”, explicou o superintendente. “Não existe isso de tirar uma parte hoje e outra amanhã, eles recebem tudo no mesmo dia, mas existem as regras de saque”, acrescentou.

Para entender mais sobre como retirar o prêmio, o apostador pode acessar https://www.caixa.gov.br/.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo