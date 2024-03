Sonia Abrão detona Wanessa e manda recado humilhante para a cantora

Sonia Abrão, durante o A Tarde é Sua, da RedeTV!, detonou Wanessa Camargo ao vivo. A apresentadora se revoltou com as polêmicas recentes envolvendo a cantora, que chegou a publicar um vídeo pedindo desculpa pelo “racismo estrutural” e em seguida apagou a publicação.

Ao vivo, Sonia Abrão mandou um recado firme para a artista, que supostamente tentou se aproveitar da briga de Davi e MC Bin Laden. “Fica quietinha, fica calada, eu acho que é bem melhor. Fica curtindo seu cancelamento um pouquinho aí, deixa a gente em paz”, disse a contratada da RedeTV!.

Sonia Abrão

Sonia Abrão Reprodução

Wanessa recebe carta da irmã

Wanessa TV Globo/Reprodução

Sônia Abrão x Wanessa Camargo

Sônia Abrão x Wanessa Camargo Reprodução

Em seguida, a apresentadora relembrou que Wanessa foi expulsa do BBB 24 por agredir Davi e disse que a cantora deve aproveitar o tempo para estudar e refletir. “Sua história já foi concluída e a gente sabe como foi concluída, então fica na sua”, debochou. Veja o vídeo!

Wanessa apaga post sobre racismo estrutural: “Sei quem sou” Dias após publicar vídeo falando em racismo estrutural no BBB24, Wanessa Camargo apagou a publicação em questão e disparou indiretas, dando a entender que se arrependeu do posicionamento adotado após a sua expulsão do reality global. A atitude ocorreu durante a confusão entre MC Bin Laden e Davi Brito, na madrugada desta terça-feira (26/3).

“Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos, nunca foi sobre acolher e reconhecer! Ter ou não ter eis a questão! O bode expiatório aqui cansou!”, postou Wanessa em sua página do X, o antigo Twitter.

“Nunca seremos perfeitos, e que bom, pois até nosso último suspiro chegar teremos a chance de aprender e evoluir. Somos todos filhos do mesmo Pai, e ninguém é melhor ou mais amado. Que possamos aprender todos os dias, que possamos acolher, que possamos respeitar e amar. Onde tiver dor, que possamos trazer a cura. Volto para mim e sei quem sou. Nunca duvide de quem és!”.

Wanessa Camargo Já no Instagram, Wanessa refletiu: “Nunca duvide do seu coração e de quem você é. Não importa o que digam, apenas você e Deus sabem a verdade sobre você. Por pensar muitas vezes na dor do outro, esquecemos de nos acolher e somos levados a acreditar naquilo que não somos”, desabafou.