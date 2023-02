BBB23: Irmã de Key se revolta com eliminação de Gustavo: “Podres”

A irmã gêmea de Key Alves, Keyt Alves, se revoltou com a eliminação de Gustavo Cowboy do BBB23 na noite desse sábado (25/2). A jogadora de vôlei deixou um comentário no post do ex-brother o elogiando e atacando quem votou por sua saída.

“Você foi incrível, cunhado. Bora viver a vida aqui, porque lá dentro quem julga não são os que vivem juntos, são os podres e influenciados aqui de fora”, disparou Keyt no Instagram.

O participante viveu um affair com Key Alves, e o casal acabou se envolvendo em polêmicas, como a mais recente discussão sobre a religião de Fred Nicácio, que rendeu repúdio dos espectadores na web, apontando intolerância religiosa.

Key Alves Keyt Alves

Key Alves Keyt Alves

Key Alves -BBB23

Key AlvesReproduçãi/GloboPlay

Key Alves – BBB23

Key Alves, do BBB23

Key Alves BBB23

Key Alves no BBB23Reprodução

Gustavo, Key e Cristian afirmaram que ficaram com medo de Fred após verem o médico, que segue uma religião de matriz africana, em um momento íntimo de fé.

Nas redes sociais, os internautas se revoltaram com o bate-papo, visto que ofende diretamente a religião de matriz africana que Fred Nicácio segue. No reality, o brother fez menção a orixá do Candomblé e propaga a sua fé com orgulho.