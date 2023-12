Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros enfrentam crise no relacionamento

Segundo o colunista Thiago Sodré, Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros, juntos há 10 anos, estão passando por uma crise no relacionamento. O jornalista afirmou que Sophia está incomodada com o fato do marido sair frequentemente aos finais de semana para ir a rodas de samba. A questão, inclusive, virou assunto entre os amigos da atriz.

Recentemente, em um evento no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro (RJ), segundo o colunista, a artista contou para pessoas íntimas que estaria procurando um jeito de contornar a situação e não ter que colocar um fim no relacionamento.

Sophia e Sérgio teriam até cogitado a ideia de abrir a relação para resolver a crise, mas descartaram a ideia.

Em entrevista, os dois negaram a possibilidade de manterem o casamento e ainda saírem com outras pessoas. “Eu não tenho estrutura emocional para isso, não. Talvez no futuro. Não sei. A gente não pode falar nunca, mas agora não. Eu, realmente, não tenho essa evolução e essa maturidade para fazer isso agora”, declarou a atriz no Otalab, programa do Canal Uol.