Surto e reencontros: os bastidores da nova crise entre mãe de Neymar e Tiago Ramos

Um looping eterno entre brigas e reconciliações. Assim tem sido o relacionamento entre Nadine Gonçalves e Tiago Ramos desde 2020. O último capítulo da história ocorreu poucos dias antes do Carnaval, quando o jovem e a mãe de Neymar tiveram as férias na Espanha interrompidas após um surto do modelo.

Segundo o jornal Extra, ‘Neymãe’ viajou de volta ao Brasil, deixando o rapaz sozinho no país europeu. Ela estava decidida a botar um ponto final no relacionamento, irritando ainda mais o modelo.

Ela foi até a Sapucaí no domingo de Carnaval para prestigiar o desfile da filha Rafaella Santos pela escola de samba Salgueiro.

Na Sapucaí também estava Neymar Pai fazendo a primeira aparição pública ao lado da namorada, Mariane Bernardi. Além dele, outro ex de Nadine estava no desfile: o muso fitness Rafa Talamask, com quem a mãe de Neymar havia terminado em outubro do ano passado.

Essa soma, ainda segundo o Extra, provocou a ira de Tiago Ramos. Ele enviou diversas mensagens para a amada, mas ficou “no vácuo”.

Tiago, então, fez uma live, na noite do último domingo, soltando o verbo. “Para vocês que falam que eu estava com a mãe do tal, vocês mal sabem que ela estava com outro. E quem está ao lado dela se falar o contrário eu posto. Mal amada… Dessa vez é diferente”, disse ele, chamando ainda Nadine de “santa do pau oco”.

Depois, o modelo veio a público se desculpar pelas palavras, mas o estrago já tinha sido feito.