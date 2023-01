Suspeito de matar adolescente por dívida de drogas é preso em Itamaraju

O acusado de matar Alexandre Henrique dos Santos Nogueira, de 17 anos, em Itamaraju, no extremo sul da Bahia, foi preso na manhã da quinta-feira (26), por policiais da delegacia da cidade.

O crime aconteceu em junho de 2022 e as investigações apontam que ele foi motivado por uma dívida de tráfico de drogas. O adolescente foi morto a tiros quando passava na Rua São Pedro, bairro Furlan.

“Ele foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, que desferiram vários disparos de arma de fogo contra ele que foi a óbito no local. Um dos envolvidos foi identificado e o outro ainda segue foragido”, explicou o delegado Gilvan de Meireles Prates.

A polícia segue com as investigações para localizar o segundo suspeito. “Os investigadores de polícia realizam diligências e identificaram testemunhas oculares do fato que reconheceram os autores”, detalhou o delegado.

O suspeito preso segue custodiado e será encaminhado ao Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, onde ficará à disposição da Justiça.