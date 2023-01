Talitha Morete dá fora em colega e gera climão: “Não gosto de grude”

Talitha Morete deu um “chega pra lá” em Fabrício Battaglini no Mais Você desta terça-feira (17/1). A dupla, que substitui Ana Maria Braga, comentava a estreia do BBB23 quando o apresentador tentou imitar com a colega a primeira dinâmica do reality show da Globo.

Na competição, os participantes entraram na casa “algemados” em duplas. Enquanto o repórter Ivo Madoglio informava os acontecimentos do reality, Fabrício Battaglini propôs a Talitha: “Já pensou a gente apresentar o programa assim?”.

A sugestão foi imediatamente negada. “Ai, que desespero! Vai comer, quer ir ao banheiro, quer fazer qualquer coisa, ‘espera aí, vamos ali comigo!’”, respondeu a apresentadora.

Battaglini insistiu segurando o braço da colega: “Vamos tentar ir até o final assim?”. Talitha se desvencilhou e recusou mais uma vez a proposta: “Ah, não! Não gosto de muito grude!”.

Fabrício ficou sentido e decidiu se afastar da colega: “Tá bom, hein? Tá bom! Fica lá que eu fico aqui então!”.

Aos risos, Talitha puxou Fabrício para perto, e ele chamou Ivo Madoglio: “Depois desse fora aqui, segue daí”.