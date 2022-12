Tarcísio de Freitas é diplomado como governador de São Paulo pelo TRE

Governador eleito do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas recebeu nesta segunda-feira, 19, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) o diploma que o oficializa como o próximo chefe do Executivo estadual pelos próximos quatro anos. A cerimônia foi realizada na Sala São Paulo e, ao ser anunciado, o público presente recebeu o ex-ministro da Infraestrutura da gestão Bolsonaro de pé e aos gritos de ‘mito’ – uma referência ao presidente da República. Além de Tarcísio, o vice-governador eleito, Felicio Ramuth (PSD) e o senador eleito Marcos Pontes (PL), bem como os 70 deputados federais eleitos por São Paulo e os 94 deputados estaduais que irão compor a próxima legislatura na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) também foram diplomados pelo TRE. A diplomação serve para a Justiça Eleitoral habilitar os candidatos eleitos a assumirem e exercerem seus mandatos representativos à partir de janeiro de 2023, neste que é o evento que marca o fim do processo eleitoral. No entanto, candidaturas que sofrem com problemas na Justiça através de investigações conduzidas pelo Ministério Público Eleitoral ainda podem ser punidas. Paulo Sérgio Galizia, presidente do TRE, aproveitou o momento para defender o processo eleitoral durante discurso de abertura da diplomação. “A Justiça Eleitoral não admite pressões ou ameaças, venham elas de onde vierem. (…) Só deve obediência à democracia da qual é sua incansável guardiã. A Justiça Eleitoral jamais presta contas aos poderosos, só presta contas à cidadania brasileira”, disse.

