Tarcísio relembra ‘legado’ do governo Bolsonaro e agradece padrinho político: ‘Nos mostrou o caminho’

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), discursou neste domingo, 25, durante ato na Avenida Paulista convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em sua fala aos presentes, o ex-ministro da Infraestrutura relembrou pontos altos e entregas do governo Bolsonaro, como o auxílio emergencial, o Pronampe e a criação do Pix – de autoria do Banco Central. “Quero lembrar o período do nosso presidente Bolsonaro, do seu legado. Eu não era ninguém, o presidente apostou em pessoas como eu. Nunca pegou nada para si, nunca quis o crédito”, afirmou Tarcísio, que precisou interromper seu discurso para pedir ao Corpo de Bombeiros para auxiliar manifestantes que passavam mal.

“Você representa um movimento, todos eles que aprenderam que vale a pena brigar pela família, pela prática, pela liberdade, você nos ensinou valores e mostrou o caminho. Hoje, a única coisa que podemos dizer é muito obrigado, Bolsonaro”, concluiu o governador de São Paulo. Além dele, também participam do evento Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Jorginho Mello.