Técnico choca ao minimizar assédio: ‘Todos nós já tocamos em garotas’

Um discurso feito pelo técnico Abdel Bouhazama chocou o futebol francês. Durante preleção antes do jogo do Angers contra o Montpellier, o marroquino tentava “dar confiança” ao lateral-esquerdo Ilyés Chétti, que é acusado de agressão sexual. Mas, em fala controversa, o treinador relativizou casos de assédio.

“Não foi por maldade, todos nós já tocamos em garotas antes”, afirmou o treinador, segundo relato de um dos atletas do elenco ao jornal francês L’Equipe.

Chietti, de 28 anos, admitiu ter tocado uma mulher de forma inapropriada em uma discoteca no fim do ano passado. O jogador será chamado para responder à acusação de assédio sexual em tribunal no mês que vem. Ele foi um dos titulares na partida contra o Montpellier. O Angers foi derrotado por 5×0.

A situação ocorre após o próprio presidente do clube, Said Chabane, ser acusado de agressão sexual desde 2020, após denúncias de seis mulheres, que eram suas funcionárias na época.

Após a péssima repercussão, o Angers anunciou nesta terça-feira (7) a demissão de Bouhazama.

“Diante da pressão midiática e para preservar a imagem do clube e a tranquilidade no vestiário, Abdel Bouhazama anunciou ao presidente Said Chabane que decidiu deixar suas funções”, anunciou o clube em um comunicado.