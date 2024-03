Temporais no Espírito Santo deixam ao menos quatro mortos

As chuvas que atingem o Espírito Santo desde a noite de sexta-feira, 22, já deixaram ao menos quatro pessoas mortas e sete desaparecidas em Mimoso do Sul. Entre as vítimas, duas estavam na Associação Bem Viver, um local que acolhe idosos. As estradas que levam à cidade estão bloqueadas, dificultando o acesso. O resgate dos moradores está sendo realizado por aeronaves do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo). A Defesa Civil informou que, devido às dificuldades de comunicação e acesso, não é possível determinar o número exato de desaparecidos, desalojados e desabrigados.

“A prioridade no momento é garantir a segurança das pessoas, retirando-as de áreas de risco e levando-as para locais seguros. Além disso, estamos enviando cestas básicas e colchões para a região sul”, afirmou o governador Renato Casagrande em uma coletiva de imprensa. Ele também anunciou que será decretada situação de emergência em dez municípios afetados pelas chuvas. Mimoso do Sul foi a cidade mais impactada pelo temporal no Espírito Santo.

Nas rede sociais, o prefeito da cidade, Peter Costa, compartilhou o desespero com a situção. “Mimoso todo está me ligando. Meu pai está com o barco dele salvando algumas pessoas. As pessoas dizendo que estão morrendo em um lugar, morrendo em outro lugar. Eu não sei mais o que fazer”, disse o prefeito. O temporal deixou ao menos 1.205 pessoas desalojadas, segundo o boletim da Defesa Civil do estado. Em várias cidades houve deslizamentos, alagamentos e enxurradas. Até a manhã deste sábado não havia registro de mortos ou feridos.