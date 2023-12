Temporal mata casal de idosos e deixa mais de 300 desabrigados em Angra dos Reis

As fortes chuvas que atingem o Rio de Janeiro desde a noite de sexta-feira, 10, resultaram em duas mortes e mais de 300 desabrigados na cidade de Angra dos Reis, localizada no litoral sul do Estado. Os falecidos são um casal de idosos que residia em um asilo. De acordo com a prefeitura, os danos foram causados pela combinação do alto volume de chuvas e a elevação da maré, o que resultou em inundações no bairro do Bracuí. Em alguns pontos, a água chegou a atingir três metros de altura. Segundo informações preliminares, a água subiu rapidamente no asilo, impedindo que o casal de idosos se deslocasse para o segundo andar do imóvel. A causa provável das mortes foi afogamento. Outros 25 idosos que estavam no asilo foram levados em segurança para um abrigo. A prefeitura informou que, até o momento, 312 pessoas foram transferidas para dois abrigos na cidade. Equipes estão trabalhando nas ruas com maquinário para realizar a limpeza e desobstrução das vias afetadas.

Angra dos Reis é uma região que apresenta alto risco de desabamentos e possui histórico de desastres causados por chuvas. Em abril de 2022, pelo menos 18 pessoas perderam a vida devido a deslizamentos de terra. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que as chuvas continuarão nos próximos dias na cidade. A capital fluminense também amanheceu chuvosa neste sábado e está em estágio de atenção desde quinta-feira. O Inmet emitiu um alerta de temporal para o litoral norte de São Paulo, Vale do Paraíba e todo o Estado do Rio de Janeiro, destacando a condição de perigo, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. Esse alerta é motivo de preocupação, pois a região do litoral paulista foi palco de uma grande tempestade que resultou na morte de 65 pessoas em fevereiro deste ano. O instituto também alerta para chuvas intensas em uma região que abrange o litoral norte do Rio de Janeiro, leste de Minas Gerais e sul do Espírito Santo, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.