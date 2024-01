Temporal no RS deixa uma pessoa morta e causa danos em 25 cidades

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na noite de terça-feira, 16, deixou ao menos uma pessoa morta e causou danos em 25 cidades. Na manhã desta quarta-feira, 17, todas já haviam relatado à Defesa Civil estadual uma série de danos causados pela chuva e fortes ventos, incluindo alagamentos e destelhamento de imóveis. O óbito ocorreu em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi atingido pela marquise de um supermercado que desabou devido à força dos ventos. Segundo a Defesa Civil municipal, a vítima era uma pessoa em situação de rua que se recusou a ir para um abrigo oferecido pela prefeitura. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Cachoeirinha, pelo menos 19 pessoas foram atendidas em unidades de saúde do município com ferimentos leves. Embora não haja desabrigados, cerca de 20 famílias tiveram que deixar temporariamente suas casas, retornando pouco tempo depois com a autorização da Defesa Civil.

Segundo o coordenador, mais de 600 residências tiveram seus telhados danificados, além da queda de mais de 200 árvores e 150 postes. Dez bairros estão sem energia elétrica. As equipes da Defesa Civil estão trabalhando para restabelecer os serviços, realizando podas de árvores e distribuindo lonas. O coordenador ressaltou que, apesar da chuva ter parado, há previsão de novas pancadas. O governador Eduardo Leite expressou solidariedade aos amigos e familiares da vítima de Cachoeirinha por meio de sua conta pessoal no X (antigo Twitter). Ele informou que, nas 25 cidades afetadas, as principais ocorrências estão relacionadas à queda de árvores, postes e interrupção de vias públicas. O Corpo de Bombeiros recebeu mais de 500 chamadas e está mobilizado para atender a todos os casos. “Estamos atentos às tempestades em andamento e reforçamos o alerta à população: protejam-se e não fiquem em áreas de risco. Sigam as orientações da Defesa Civil! Os órgãos de resposta do governo estão mobilizados para atender as ocorrências desta noite”, escreveu o governador.

Começamos o dia com o rescaldo dos estragos provocados pelos temporais da noite passada. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida durante esse episódio, em Cachoeirinha. Nossa solidariedade a familiares e amigos da vítima. pic.twitter.com/coKWRtrysX — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) January 17, 2024