É natural? Veja os cuidados de Yasmin Brunet, do BBB24, com o bumbum

O BBB24 mal começou, mas já rendeu vários assuntos nas redes sociais, como o bumbum de Yasmin Brunet. A participante do camarote chamou atenção por conta de seus glúteos turbinados. Muitas pessoas, inclusive, questionaram se ela teria colocado silicone na região ou feito algum outro procedimento estético.

“Gente, e essa bunda da Yasmin?”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter). “Fiquei com um questionamento: é natural?”, perguntou outra pessoa. Um terceiro internauta acrescentou: “Enxerto ou silicone?”. Um quarto perfil elogiou: “Me encontro impactada com a bunda da Yasmin”.

Em 2022, a modelo disse que recebia várias perguntas sobre isso. “Gente… Minha bunda é 100% de verdade, é gordura! Quando engordo vai sempre (para o) quadril/bunda”. Após a fala, os comentários continuaram chegando em suas fotos no Instagram.

Vale ressaltar que Yasmin é bem cuidadosa com o corpo. Em junho do ano passado, a empresária compartilhou com os seguidores uma sessão de bioestimulador de colágeno que realizou no bumbum: “É para deixar com efeito ‘lifting‘, mais lisinho e mais elegante”, explicou a médica de Yasmin.

Ela ainda afirmou que estava fazendo o procedimento pela sexta vez e costumava alternar os tipos de sessões que fazia. “35 anos, né gente, e eu também não malho, então…”, completou a filha da modelo, empresária e atriz Luiza Brunet.